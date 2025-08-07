SpecialiPratica Professionale

Trattamento di fine rapporto in busta paga

di Massimiliano Matteucci

N. 31

Guida al Lavoro

L'erogazione del Tfr alla luce degli orientamenti di prassi e giurisprudenziali

Il tema del trattamento del fine rapporto è tornato ad essere oggetto di particolare attenzione a seguito di un recente intervento dell'Ispettorato del Lavoro, seguito da alcune pronunce giurisprudenziali che hanno fatto emergere i limiti all'erogazione ai lavoratori delle somme dagli stessi maturate.

La normativa generale dell'istituto del TFR è dettata dall'art. 2120 c.c., in forza del quale in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto alla particolare...

Guida al Lavoro

Argomenti

Gli ultimi contenuti di Guida al Lavoro