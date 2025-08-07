Trattamento di fine rapporto in busta paga

L'erogazione del Tfr alla luce degli orientamenti di prassi e giurisprudenziali

Il tema del trattamento del fine rapporto è tornato ad essere oggetto di particolare attenzione a seguito di un recente intervento dell'Ispettorato del Lavoro, seguito da alcune pronunce giurisprudenziali che hanno fatto emergere i limiti all'erogazione ai lavoratori delle somme dagli stessi maturate.

La normativa generale dell'istituto del TFR è dettata dall'art. 2120 c.c., in forza del quale in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto alla particolare...