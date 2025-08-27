Gestione dei turni, profili giuridici e organizzativi di un cambiamento digitale

L'evoluzione tecnologica sta incidendo profondamente sulla gestione dei turni di lavoro, determinando mutamenti rilevanti sia sotto il profilo organizzativo che normativo. Intelligenza artificiale, cloud computing, Internet of Things e blockchain delineano un nuovo paradigma operativo che richiede un adeguato inquadramento giuridico e una revisione delle prassi aziendali. Si analizzano tali innovazioni, si esaminano i vantaggi, le criticità e le implicazioni per le relazioni industriali, soffermandosi sull'equilibrio tra automazione e centralità del fattore umano.