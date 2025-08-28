Lavoro digitale e trasformazioni professionali: traiettorie, rischi e prospettive
Per evitare che l’innovazione costituisca un nuovo fattore di esclusione necessario investire nell’alfabetizzazione digitale e nelle infrastrutture
L’evoluzione del lavoro digitale rappresenta una delle trasformazioni più profonde del XXI secolo, ridefinendo dinamiche occupazionali, competenze richieste e modelli organizzativi. Si analizza il passaggio dalla gig economy al lavoro full-remote, il ruolo delle piattaforme digitali, l’impatto della digitalizzazione sulle strutture produttive e le sfide di adattamento per i lavoratori tradizionali, con l’obiettivo di proporre una riflessione critica sul nuovo paradigma del lavoro, evidenziandone ...