Fondi di previdenza: confronto tra il modello italiano e i principali sistemi esteri

Si analizzano i fondi di previdenza italiani per un confronto con alcuni modelli esteri, prestando particolare attenzione a fonti normative, vigilanza, architettura dei prodotti, regime fiscale (paradigmi EET/ETT/TEE), governance e tutele degli aderenti, oltre ai profili culturali che influenzano i tassi di adesione. Muovendo dai tratti essenziali del sistema italiano (fondi negoziali, fondi aperti e PIP, vigilanza COVIP), si ricostruiscono le differenze regolamentari rispetto ai paesi anglosassoni e dell'Europa continentale, evidenziandone vantaggi e criticità dei diversi approcci (sicurezza vs flessibilità), e illustrando le principali tendenze evolutive (ESG, digitalizzazione, longevità, portabilità paneuropea). In conclusione, si propongono alcune linee di policy per rafforzare secondo e terzo pilastro in Italia, innalzando partecipazione e adeguatezza delle prestazioni nel rispetto delle garanzie prudenziali.