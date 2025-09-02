ApprofondimentoPrevidenza

Fondi di previdenza: confronto tra il modello italiano e i principali sistemi esteri

di Camilla Fino

N. 33

Guida al Lavoro

Si analizzano i fondi di previdenza italiani per un confronto con alcuni modelli esteri, prestando particolare attenzione a fonti normative, vigilanza, architettura dei prodotti, regime fiscale (paradigmi EET/ETT/TEE), governance e tutele degli aderenti, oltre ai profili culturali che influenzano i tassi di adesione. Muovendo dai tratti essenziali del sistema italiano (fondi negoziali, fondi aperti e PIP, vigilanza COVIP), si ricostruiscono le differenze regolamentari rispetto ai paesi anglosassoni e dell'Europa continentale, evidenziandone vantaggi e criticità dei diversi approcci (sicurezza vs flessibilità), e illustrando le principali tendenze evolutive (ESG, digitalizzazione, longevità, portabilità paneuropea). In conclusione, si propongono alcune linee di policy per rafforzare secondo e terzo pilastro in Italia, innalzando partecipazione e adeguatezza delle prestazioni nel rispetto delle garanzie prudenziali.

Nel sistema di sicurezza sociale italiano la previdenza complementare rappresenta il "secondo/terzo pilastro" che si affianca alla previdenza obbligatoria, in attuazione, fra gli altri, del principio di cui all'articolo 38 della Costituzione e della disciplina speciale di settore.

L'ordinamento ha costruito un quadro prudenziale e trasparente sotto la vigilanza della COVIP, con regole su governance, conflitti d'interesse, investimento e informativa agli iscritti. Il risultato è un sistema tendenzialmente...

Guida al Lavoro

Argomenti

I punti chiave

  1. Architettura e regole del modello italiano
  2. Tipologie di forme pensionistiche
  3. Vigilanza e governance
  4. Trattamento fiscale (schema ETT)
  5. Punti di forza e criticità interne
  6. Il confronto regolamentare internazionale
  7. Paesi anglosassoni
  8. Europa continentale
  9. Contesto UE e standard comuni
  10. Regimi fiscali comparati e incentivi
  11. Vantaggi e svantaggi: sicurezza verso flessibilità
  12. Punti di forza italiani
  13. Fattori culturali e comportamentali
  14. Tendenze globali e impatto regolamentare
  15. Digitalizzazione
  16. ESG e sostenibilità
  17. Longevità e nuove forme di rendita
  18. Mobilità e portabilità
  19. Proposte operative per il sistema italiano
  20. Conclusioni

Gli ultimi contenuti di Guida al Lavoro