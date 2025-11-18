Fuori dal Tfr solo le voci espressamente escluse

Il fatto che il contratto collettivo indichi, tra le voci utili per il Tfr, solo gli emolumenti che ricorrono ordinariamente in busta paga quali componenti fissi della retribuzione di ogni lavoratore non comporta che altre voci specifiche possano entrare nel computo del trattamento di fine rapporto. Quello che rileva è se gli ulteriori importi sono erogati a fronte di prestazioni rese e per un tempo significativo, in modo da escludere il loro carattere occasionale.

Infatti, ricorda la Corte di cassazione...