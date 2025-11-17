Stop alla prestazione solo per gravi lacune del datore

Il rifiuto del lavoratore di adempiere alla prestazione a fronte di un inadempimento datoriale non è mai un diritto assoluto: l’articolo 1460 del Codice civile opera soltanto quando la reazione sia proporzionata, causale e conforme a buona fede. È il principio ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza 21965/2025, relativa al caso di una dipendente licenziata per assenza ingiustificata dopo avere rifiutato di prendere servizio nella sede assegnata, in seguito a un trasferimento illegittimo.

La lavoratrice...