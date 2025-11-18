Contenzioso

Obbligo di trattare l’accordo aziendale se previsto dalle parti

Condannata per comportamento antisindacale l’impresa che ha presentato una proposta «non trattabile»

di Valeria Zeppilli

Il diritto sindacale non prevede, nell’attuale sistema normativo, che il datore di lavoro sia obbligato a trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali. La sua autonomia negoziale, infatti, gli consente innanzitutto di sottoscrivere contratti con sindacati differenti rispetto a quelli con cui aveva trattato il precedente contratto. Ma non solo: la parte datoriale può anche esimersi dall’aprire trattative di stipula con tutte le organizzazioni sindacali, non sussistendo...

