I conguagli contributivi di fine anno 2025, in attesa delle nuove istruzioni Inps

Riepilogo delle situazioni, che in materia contributiva, potrebbero generare operazioni di conguaglio di fine anno
Alla fine dell'anno, per effetto dell'applicazione di particolari normative in materia contributiva (quantificazione dell'esatto imponibile contributivo, tenendo conto della relativa evoluzione normativa, applicazione delle corrette aliquote contributive correlate all'imponibile ed esatta imputazione all'anno di competenza di alcuni emolumenti variabili), a situazioni legate all'organico aziendale (v. versamento TFR al fondo tesoreria) e, per il 2025, a situazioni legate all'applicazione di esoneri...
Argomenti
I punti chiave
- Le fattispecie che possono determinare le operazioni di conguaglio
- Le denunce mensili
- Tempistiche
- Contributo aggiuntivo IVS 1%
- Elementi variabili della retribuzione
- Fringe benefit
- Prestiti agevolati
- Auto aziendali concesse in uso promiscuo
- TFR e fondo tesoreria
- Casi particolari
- Esempio
- Contributo di solidarietà 10%
- Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva
- Monetizzazione dei permessi e imposizione contributiva
- Mance settore turistico alberghiero e della ristorazione
- Trattamento integrativo speciale
- Cuneo fiscale: nuovo bonus esente (art. 1, cc. 4 e 5, L. 207/2024)
- Incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori
- Operazioni societarie straordinarie