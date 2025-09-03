Il cumulo gratuito diventa un concorrente effettivo con gli altri due strumenti appena analizzati, cioè la totalizzazione e la ricongiunzione, in virtù della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, che, tra l'altro, ha ammesso la facoltà di cumulo anche con i periodi accreditati presso le Casse professionali.
Il cumulo, in estrema sintesi e con riserva di approfondire le tematiche principali successivamente, permette di sommare ai fini della maturazione...