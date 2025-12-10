Ius variandi del dirigente, equivalenza e autonomia decisionale

Lo ius variandi del dirigente dopo il Jobs Act. Un quadro chiaro e operativo delle questioni emerse con la riscrittura dell'art. 2103 c.c. ad opera del D.Lgs. 81/2015

L'analisi prende in esame il vuoto di tutela che ha interessato la categoria dirigenziale in seguito alla riforma dell'art. 2103 c.c. operata dall'art. 3 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. La sostituzione del criterio dell'equivalenza professionale con quello del livello e della categoria legale ha determinato una situazione in cui i dirigenti, i cui contratti collettivi nazionali di lavoro sono spesso privi di livelli interni, risultano esposti a un esercizio potenzialmente illimitato dello ius variandi...