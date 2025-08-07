La nuova tutela per le patologie oncologiche, croniche ed invalidanti

Il 9 agosto 2025 entra in vigore la legge che prevede la conservazione del posto di lavoro, con riconoscimento di permessi retribuiti per esami e cure, in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2025 la Legge 18 luglio 2025, n. 106 approvata in via definitiva dal Senato in data 8 luglio 2025. La nuova legge contiene una serie di disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro, con riconoscimento di permessi retribuiti per esami e cure, in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Tale provvedimento entra in vigore in data 9 agosto 2025.
L'impianto della norma appare pacifico e si distingue ...
