ApprofondimentoRapporti di lavoro

La nuova tutela per le patologie oncologiche, croniche ed invalidanti

di Dario Ceccato

N. 31

Guida al Lavoro

Il 9 agosto 2025 entra in vigore la legge che prevede la conservazione del posto di lavoro, con riconoscimento di permessi retribuiti per esami e cure, in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2025 la Legge 18 luglio 2025, n. 106 approvata in via definitiva dal Senato in data 8 luglio 2025. La nuova legge contiene una serie di disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro, con riconoscimento di permessi retribuiti per esami e cure, in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

Tale provvedimento entra in vigore in data 9 agosto 2025.

L'impianto della norma appare pacifico e si distingue ...

Guida al Lavoro

Argomenti

I punti chiave

  1. Il periodo di comporto
  2. La nuova legge n. 106 del 2025, aspetti tecnici
  3. I permessi

Correlati

Legge

Gli ultimi contenuti di Guida al Lavoro