La ricongiunzione

di Pietro Gremigni

L’istituto della ricongiunzione così come quello della totalizzazione permette all’assicurato che risulta in possesso di più “periodi contributivi” di unificarli, per ottenere una “pensione unica”.

La ricongiunzione permette di fare confluire in modo oneroso i periodi assicurativi da una gestione all’altra che sarà quella che erogherà la pensione.

La ricongiunzione è regolata dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29. Se invece la ricongiunzione riguarda periodi accreditati presso una cassa professionale ...

Argomenti

I punti chiave

  1. Effetto sui contributi maturati
  2. Calcolo dell'onere
  3. Conclusioni

