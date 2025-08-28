Lavoro familiare: subordinazione e onerosità da provare anche se non c’è convivenza
Il difetto di convivenza tra familiari non è idoneo a escludere la presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro del familiare non convivente. L’onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ricade sulla parte privata interessata. Non può incombere, al contrario, sull’organo ispettivo, l’onere di fornire la prova dell’insussistenza dei requisiti qualificanti il lavoro subordinato.
Sono le conclusioni cui è pervenuta la Sezione Lavoro della Cassazione con l’ordinanza 23919...
