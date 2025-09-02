Le Sezioni Unite sulla questione della prescrizione del diritto alla costituzione di rendita vitalizia

[4] econdo quanto indicato dalle Sezioni Unite (n. 3678/2009) della L. n. 1338 del 1962, art. 13, è possibile una triplice lettura secondo una progressione di tutela del lavoratore: a) può ritenersi riconosciuta una mera facoltà del lavoratore (che si affianca ad analoga facoltà del datore di lavoro) di costituzione della rendita vitalizia presso l'I.N.P.S. con possibilità di successivo recupero della riserva matematica in sede di risarcimento del danno; b) può alternativamente ritenersi che insorga, al momento del pagamento della riserva matematica, un credito restitutorio nei confronti dal datore di lavoro; c) può, infine, costruirsi un vero e proprio diritto del lavoratore nei confronti del datore di lavoro alla costituzione della rendita vitalizia con conseguente possibilità di domandare in giudizio la condanna di quest'ultimo a versare la riserva matematica all'I.N.P.S. (Cass. n. 14680/1999). Nell'ipotesi sub c) – più garantistica per il lavoratore e che è quello che è stata accolta della giurisprudenza della Corte – la L. n. 1338 del 1962, art. 13, comma 5, vede come soggetto destinatario del potere di provvedere al pagamento della riserva matematica lo stesso lavoratore danneggiato dall'omissione contributiva che si sostituisce (=si surroga) al datore di lavoro inadempiente nei confronti dell'ente previdenziale.