Le Sezioni Unite sulla questione della prescrizione del diritto alla costituzione di rendita vitalizia

Le Sezioni Unite sciolgono il nodo interpretativo in merito alla decorrenza del termine di prescrizione per l'esercizio del diritto al rimedio previsto dall'art. 13 della legge 1338/1962 (costituzione della c.d. rendita vitalizia) in caso di accertata omissione del versamento di contribuzione ormai prescritta da parte del datore di lavoro
Massima
Contributi di previdenza e assistenza – Prescrizione (art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995) – Omissione contributiva – Azione per la costituzione di rendita vitalizia (art. 13, legge 1338/1962) – Prescrizione – Termine iniziale – Datore di lavoro (comma 1) – Lavoratore (comma 5)
Ai fini dell'esercizio della facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia reversibile disciplinata dall'art. 13 comma 1 della legge 1338/1962, il termine di prescrizione decorre, per il datore di lavoro, dall'intervenuta prescrizione dei contributi; la rendita chiesta dal lavoratore ai sensi dell'art. 13 quinto comma della legge citata inizia a prescriversi da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 comma 1 della legge 1338/1962
L'art. 13, legge 1338/1962: una norma ancora alla ribalta
La rilevanza dell'intera posizione contributiva ai fini dell'accesso ai trattamenti pensionistici (ormai acquisita a fronte dell'applicazione in via ordinaria del sistema di calcolo contributivo nel calcolo delle pensioni) e l'emersione di un vero e proprio diritto all'integrità contributiva, declinato in varie forme dagli interpreti e dalla giurisprudenza (vedi infra), pongono sempre più spesso all'attenzione degli operatori il meccanismo regolato dall'art. 13 della legge 1338/1962 (la costituzione...