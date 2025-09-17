Lombardia: contributi per l’avvio di nuove imprese nei piccoli comuni e nelle frazioni

L’opportunità

Nei piccoli borghi lombardi il rischio di spopolamento e la carenza di servizi essenziali rappresentano una delle sfide più delicate del nostro tempo. La chiusura dei negozi di prossimità, la mancanza di punti vendita di generi di prima necessità e il progressivo invecchiamento della popolazione contribuiscono a rendere questi territori sempre più fragili e meno attrattivi per chi vi abita. Tuttavia, ripartire da un piccolo comune o da una frazione significa non solo soddisfare un bisogno reale della...