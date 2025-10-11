Rapporti di lavoro

Meno bonus e più produttività per rilanciare il lavoro

di Matteo Prioschi

Competitività basata sulla compressione dei salari, sistema dei bonus perverso e poco efficace, scarsa convinzione nella lotta al sommerso. È un quadro crudo e poco entusiasmante quello del mercato del lavoro tratteggiato ieri nella giornata conclusiva del Convegno nazionale Agi che si è svolto a Cagliari.

«A fronte di fattori esterni non favorevoli quali l’alto costo dell’energia e una pubblica amministrazione lenta, le imprese italiane hanno cercato di rimanere competitive comprimendo il costo del...

