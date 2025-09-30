Metà dei lavoratori stressati, produttività a rischio
Da una ricerca di Mindwork emerge il cronicizzarsi di uno stato di malessere molto diffuso che in un caso su cinque sfocia in diagnosi di burnout
Nel 2025 possiamo essere sicuri che la pandemia sia alle spalle per i contagi da Covid e la loro gravità, un po’ meno per il lascito sul piano del disagio psicologico, che va ad aggiungersi a uno stress da lavoro correlato che riguarda la metà dei lavoratori e si è ormai cronicizzato. Come racconta anche l’elevato numero di richieste per il Bonus psicologo che si potrà richiedere attraverso il portale Inps fino a metà novembre. È finalizzato ad avere un contributo nel caso di percorsi psicoterapici...
Trasferta e trasfertismo, due i regimi di imponibilità fiscale e contributiva delle indennità
di Potito di Nunzio e Laura Antonia di Nunzio