Sì al decreto Flussi. Tornano i paletti sulle quote per le badanti
Reintrodotto il tetto di 10mila accessi per gli assistenti familiari
Si completa il quadro normativo sui flussi di lavoratori stranieri in Italia per il 2026. Il Consiglio dei ministri del 2 ottobre ha approvato in via definitiva il Dpcm che autorizza 497.550 ingressi nel prossimo triennio (164.850 per il 2026, 165.850 per il 2027 e 166.850 per il 2028, suddivisi tra 230.550 subordinati non stagionali e autonomi e 267mila stagionali) e ha accordato il via libera anche al decreto legge che era stato varato il 4 settembre, ma che il Governo ha deciso di modificare....
di Potito di Nunzio e Laura Antonia di Nunzio