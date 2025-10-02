Sì al decreto Flussi. Tornano i paletti sulle quote per le badanti

Si completa il quadro normativo sui flussi di lavoratori stranieri in Italia per il 2026. Il Consiglio dei ministri del 2 ottobre ha approvato in via definitiva il Dpcm che autorizza 497.550 ingressi nel prossimo triennio (164.850 per il 2026, 165.850 per il 2027 e 166.850 per il 2028, suddivisi tra 230.550 subordinati non stagionali e autonomi e 267mila stagionali) e ha accordato il via libera anche al decreto legge che era stato varato il 4 settembre, ma che il Governo ha deciso di modificare....

