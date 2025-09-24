Nello staff leasing garantita la stabilità del rapporto di lavoro
Per il Tribunale di Bari lo strumento contrattuale è coerente con il diritto comunitario
Lo staff leasing è uno strumento contrattuale del tutto coerente con il diritto comunitario. Con l’affermazione di questo principio, contenuto nella sentenza 1557/2025, il Tribunale del lavoro di Bari affronta un tema giuridico di grande attualità: la compatibilità tra lo staff leasing – cioè la somministrazione a tempo indeterminato con missione presso l’utilizzatore anch’essa a tempo indeterminato – e i vincoli previsti dalla Direttiva 2008/104/CE. Un tema molto caldo, affrontato già da diverse...