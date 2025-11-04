Adempimenti

Nuove assunzioni incentivate, obbligatoria la pubblicità sul Siisl

In base al Dl 159/2025 dal 1° aprile 2026 le posizioni vacanti andranno indicate dai datori che intenderanno avvalersi delle agevolazioni contributive statali

di Giuseppe Maccarone

Il Dl 159/25, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 159 del 31 ottobre 2025 e contenente misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, stabilisce anche alcune disposizioni relative alle comunicazioni di costituzione del rapporto di lavoro.

L’articolo 14 della norma, già vigente, prevede...

Correlati

Decreto legge

Gli ultimi contenuti di Adempimenti