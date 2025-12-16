Parità di genere, al via le domande per le certificazioni ottenute nel 2025
La domanda potrà essere presentata all’Inps entro il prossimo mese di aprile
Le aziende che hanno ottenuto la certificazione della parità di genere nel 2025 possono presentare domanda all’Inps al fine di beneficiare del relativo esonero contributivo. Con il messaggio 3804/2025, l’istituto di previdenza ha comunicato che, nella sezione “portale delle agevolazioni” del suo sito internet, è stato messo a disposizione il modulo da compilare per l’invio dell’istanza online, operazione che si potrà svolgere entro il 30 aprile 2026.
L’agevolazione, introdotta dall’articolo 5 della...