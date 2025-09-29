Parola alle sezioni unite sulla natura contributiva o retributiva del Tfr

Con l’ordinanza interlocutoria 25175/2025, la sezione lavoro della Cassazione ha richiesto l’intervento delle sezioni unite per chiarire se la quota di trattamento di fine rapporto accantonato presso il fondo di tesoreria Inps, da parte di aziende con almeno 50 addetti, abbia natura retributiva o contributiva. Il caso che ha dato spunto per il rinvio riguarda il tentativo di recupero del Tfr da parte di un dipendente di un datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale.

