Pensioni, nel 2026 rivalutazione 1,4-1,5 per cento
Queste le simulazioni Inps, in attesa del dato ufficiale dell’Istat
Dal 2026 si prevede un aumento delle pensioni dell’1,4% che potrebbe attestarsi all’ 1,5%. Le ultime proiezioni dell’Inps ragionano su questa percentuale di rivalutazione degli assegni pensionistici al tasso di inflazione, rispetto all’1,7% che era stato previsto nei mesi scorsi, in linea con le stime dell’indice Foi per il 2026.
L’aumento delle pensioni si applicherà in base alla fascia di reddito, secondo un meccanismo a scaglioni: sarà del 100% per gli assegni fino a quattro volte il minimo Inps...