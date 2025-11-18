Politica retributiva: la progressione di carriera da bonus estemporaneo a leva sistemica integrata

Un piano di sviluppo delle carriere, per essere realmente efficace, non può limitarsi a essere un documento interno di carattere tecnico, deve infatti rappresentare una bussola condivisa, capace di orientare le scelte di crescita e gli investimenti formativi

Nell’attuale contesto, la progressione di carriera non è un semplice aggiustamento al margine, ma una leva strategica di gestione del capitale umano e della motivazione interna, che può fungere da contenimento delle tendenze sopra citate. Come dipartimento Risorse Umane, è fondamentale disegnare un sistema credibile, trasparente e sostenibile di avanzamento professionale.

Piano di sviluppo delle carriere

È indispensabile definire un piano di sviluppo delle carriere formalizzato e condiviso, procedendo con la mappatura di un percorso...