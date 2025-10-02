Rallenta il mercato del lavoro ad agosto. Crescono solo gli over 50, male i giovani

Primo segnale di rallentamento per il mercato del lavoro, ad agosto. L’Istat evidenzia rispetto a luglio una diminuzione degli occupati (-57mila unità) che riguarda uomini e donne, e tutti coloro che hanno meno di 50 anni d’età ( gli over 50 sono + 69mila) . Calano sia gli occupati permanenti (-26mila) che quelli a termine (-39mila) ma crescono gli indipendenti (+8mila). Sempre nel confronto congiunturale si contano 7mila disoccupati in più tra gli uomini e la fascia d’età dei 25-49enni, e un incremento...

