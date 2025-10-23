RassegnaCassazione

Rassegna della Cassazione

di Elio Cherubini - Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

N. 40

Guida al Lavoro
Guida al Lavoro

Argomenti

I punti chiave

  1. È legittimo il rifiuto di prestare l'attività lavorativa a fronte di una pluralità di inadempimenti datoriali
  2. Licenziamento disciplinare e proporzionalità della sanzione
  3. La rinuncia al riposo nelle festività infrasettimanali: possibile tramite accordo individuale conforme alla disciplina del CCNL di settore
  4. L'adempimento all'obbligo di repêchage è condizione di legittimità del recesso
  5. Coronavirus: la mera disponibilità del dipendente a svolgere il rapporto di lavoro da remoto, non basta ad escludere la rilevanza disciplinare dell'assenza ingiustificata dopo la fine dello stato di emergenza

