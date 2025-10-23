Rassegna della Cassazione

I punti chiave
- È legittimo il rifiuto di prestare l'attività lavorativa a fronte di una pluralità di inadempimenti datoriali
- Licenziamento disciplinare e proporzionalità della sanzione
- La rinuncia al riposo nelle festività infrasettimanali: possibile tramite accordo individuale conforme alla disciplina del CCNL di settore
- L'adempimento all'obbligo di repêchage è condizione di legittimità del recesso
- Coronavirus: la mera disponibilità del dipendente a svolgere il rapporto di lavoro da remoto, non basta ad escludere la rilevanza disciplinare dell'assenza ingiustificata dopo la fine dello stato di emergenza
Il nuovo ecosistema normativo dell'intelligenza artificiale
a cura Area Innovazione e AI – StanchiStudioLegale & Partners
L'AI nei luoghi di lavoro, gli obblighi per le imprese
a cura di Area Innovazione e AI –StanchiStudioLegale & Partners
Il governo dell'intelligenza artificiale in azienda
a cura di Area Innovazione e AI – StanchiStudioLegale & Partners