Rassegna della Cassazione

di Elio Cherubini - Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

N. 45

Guida al Lavoro
  1. La retribuzione feriale deve includere qualsiasi importo correlato all'esecuzione della prestazione lavorativa
  2. Revoca delle dimissioni in periodo di prova e ripristino del rapporto di lavoro
  3. Successione di contratti a termine (anche in somministrazione), possibile abusiva reiterazione e valutazione incidentale del Giudice
  4. Il licenziamento del lavoratore per abuso dei congedi parentali
  5. L' obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato va integrato con gli ulteriori obblighi di correttezza e buona fede; la violazione di tali obblighi secondari può integrare giusta causa di licenziamento

