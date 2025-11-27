Rassegna della Cassazione

I punti chiave
- La retribuzione feriale deve includere qualsiasi importo correlato all'esecuzione della prestazione lavorativa
- Revoca delle dimissioni in periodo di prova e ripristino del rapporto di lavoro
- Successione di contratti a termine (anche in somministrazione), possibile abusiva reiterazione e valutazione incidentale del Giudice
- Il licenziamento del lavoratore per abuso dei congedi parentali
- L' obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato va integrato con gli ulteriori obblighi di correttezza e buona fede; la violazione di tali obblighi secondari può integrare giusta causa di licenziamento
Ccnl Metalmeccanica (industria)
di Studio associato Paola Sanna e Luca Vichi
Ccnl Telecomunicazioni
di Studio Associato Paola Sanna e Luca Vichi