Relazioni affettive tra colleghi e compatibilità con l'organizzazione del lavoro

di Giampiero Falasca, Matteo Pace

Quando l'amore entra in azienda: cosa può fare (e cosa no) il datore di lavoro

Le cronache recenti hanno riportato al centro del dibattito un tema tanto delicato quanto diffuso: le relazioni affettive tra colleghi e la loro compatibilità con l'organizzazione del lavoro.

Tra gli episodi più discussi vi è quello che ha visto un dirigente di una grande azienda immortalato durante un concerto dei Coldplay insieme a una collega con la quale, a quanto pare, intratteneva una relazione. Le immagini, diffuse rapidamente sui social, hanno alimentato un dibattito acceso: fino a che punto...

I punti chiave

  1. La tutela giuridica della vita privata
  2. L'interesse legittimo dell'azienda
  3. Limiti e obblighi nelle policy aziendali
  4. Orientamenti giurisprudenziali
  5. La posizione del Garante Privacy
  6. Il rapporto con le procedure di whislteblowing e i modelli 231
  7. Esempi concreti di gestione dei conflitti
  8. La regola dell'equilibrio

