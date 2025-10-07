Relazioni affettive tra colleghi e compatibilità con l'organizzazione del lavoro

Quando l'amore entra in azienda: cosa può fare (e cosa no) il datore di lavoro
Le cronache recenti hanno riportato al centro del dibattito un tema tanto delicato quanto diffuso: le relazioni affettive tra colleghi e la loro compatibilità con l'organizzazione del lavoro.
Tra gli episodi più discussi vi è quello che ha visto un dirigente di una grande azienda immortalato durante un concerto dei Coldplay insieme a una collega con la quale, a quanto pare, intratteneva una relazione. Le immagini, diffuse rapidamente sui social, hanno alimentato un dibattito acceso: fino a che punto...
I punti chiave
- La tutela giuridica della vita privata
- L'interesse legittimo dell'azienda
- Limiti e obblighi nelle policy aziendali
- Orientamenti giurisprudenziali
- La posizione del Garante Privacy
- Il rapporto con le procedure di whislteblowing e i modelli 231
- Esempi concreti di gestione dei conflitti
- La regola dell'equilibrio