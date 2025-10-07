Restituzione delle quote di trattamento integrativo indebitamente riconosciute
I codici tributo da utilizzare nella sezione erario del modello F24 per i sostituti d’imposta pubblici e privati
L’amministrazione finanziaria, attraverso la risoluzione 51/2025 del 6 ottobre provvede a diffondere i codici tributo che i sostituti d’imposta pubblici e privati dovranno utilizzare per versare, tramite modello F24, le quote di trattamento integrativo dei redditi indebitamente riconosciute ai dipendenti e riscontrate a seguito di controllo sostanziale.
Il trattamento integrativo del reddito, lo ricordiamo, è stato istituto dall’articolo 1 del decreto legge 3/2020 e viene automaticamente attribuito...
