Rapporti di lavoro

Retribuzioni diversificate, prova della non discriminazione a carico del datore

L’inversione dell’onere probatorio a carico del convenuto apre interrogativi sul rischio di un contenzioso seriale. Termini di prescrizione mai sotto i tre anni

di Enzo De Fusco e Dario Scimè

In caso di contenzioso, secondo la direttiva 970/2023 spetta sempre al datore di lavoro provare l’insussistenza della discriminazione retributiva. L’articolo 18, infatti, stabilisce una deroga al principio dell’onere della prova stabilendo che spetta alla parte convenuta provare l’insussistenza della discriminazione retributiva diretta o indiretta ove i lavoratori che si ritengono lesi dalla mancata osservanza nei propri confronti del principio della parità di retribuzione abbiano prodotto dinanzi...

Correlati

Risarcimento o riparazione del danno se manca la parità retributiva

Gli ultimi contenuti di Rapporti di lavoro