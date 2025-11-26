Retribuzioni diversificate, prova della non discriminazione a carico del datore
L’inversione dell’onere probatorio a carico del convenuto apre interrogativi sul rischio di un contenzioso seriale. Termini di prescrizione mai sotto i tre anni
In caso di contenzioso, secondo la direttiva 970/2023 spetta sempre al datore di lavoro provare l’insussistenza della discriminazione retributiva. L’articolo 18, infatti, stabilisce una deroga al principio dell’onere della prova stabilendo che spetta alla parte convenuta provare l’insussistenza della discriminazione retributiva diretta o indiretta ove i lavoratori che si ritengono lesi dalla mancata osservanza nei propri confronti del principio della parità di retribuzione abbiano prodotto dinanzi...