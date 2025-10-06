Ricorso per attività antisindacale anche non immediato
La procedura comunque ha il requisito di attualità se permangono gli effetti dell’azione dell’azienda o un pregiudizio per l’attività del sindacato
Ai fini dell’azione prevista dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori contro una condotta antisindacale, il comportamento del datore di lavoro può considerarsi attuale anche dopo il cessare dell’azione lesiva, se gli effetti dell’illecito continuano a prodursi o se permane un pregiudizio per l’attività del sindacato. Con questo principio la Corte di cassazione (ordinanza 26618/2025) ribadisce alcuni principi di grande importanza nelle controversie di natura sindacale.
Il caso trae origine da ...
