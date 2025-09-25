Ritenute previdenziali non versate, le nuove sanzioni fanno crescere il riscosso
Dopo la riduzione degli importi introdotta nel 2023, l’incasso è passato da 11,6 a 69 milioni di euro
La riforma delle sanzioni per omissioni contributive ha determinato un forte incremento del riscosso, da 11 a 69 milioni di euro. È quanto emerge dalla risposta fornita il 24 settembre in commissione Lavoro della Camera dal viceministro del Lavoro, Maria Teresa Bellucci, a una interrogazione presentata dall’onorevole Marcello Coppo (Fdi).
L’interrogazione...
Correlati
Altri provvedimenti