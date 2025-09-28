Straordinari del personale sanitario e bonus Natale nel modello 770/2025
Ultimo mese per completare la dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari: nel prospetto trovano posto la sostitutiva al 15% e i 100 euro versati con la tredicesima nel 2024
Ultimo mese per i controlli del modello 770/2025, relativo all’anno d’imposta 2024: la dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari deve essere trasmessa all’agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre.
Le novità di quest’anno
Tra le novità delle quali tenere conto nella compilazione, nel quadro SF, dedicato ai redditi di capitale, viene meno il campo 19 dal rigo SF4.
Anche il quadro SG, in cui vanno indicati i dati relativi ai contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione - per i quali è stata applicata...