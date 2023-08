Servono con urgenza i decreti attuativi per il dopo Rdc di Gianni Bocchieri









Con la prima rilevante modifica della legge di bilancio, i beneficiari del Rdc sono stati distinti in due platee: coloro che appartengono a nuclei familiari con minori, disabili e over 60 e coloro che risultano teoricamente “attivabili” nel mercato del lavoro. Per la prima platea, il Rdc può essere fruito fino alla fine di quest’anno. I cosiddetti “attivabili” invece fruiscono del Rdc solo per sette mesi del 2023, a meno che non siano stati presi in carico dai servizi sociali prima della sua scadenza...