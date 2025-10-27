Welfare

Prestazione Universale: nuova procedura per la domanda da parte degli eredi

In un messaggio Inps le istruzioni per la richiesta dei ratei maturati e non riscossi

di Marco Poli

Con il messaggio 3203 del 27 ottobre 2025, l’Inps ha comunicato il rilascio della nuova procedura telematica dedicata alla richiesta dei ratei maturati e non riscossi della Prestazione Universale — prevista dal Decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (“Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane”).

L’Istituto, con il messaggio...

