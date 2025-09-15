Sicurezza sul lavoro: effetti indesiderati del “bonus caldo” sulle condizioni di lavoro dei rider
Sentenza del Tribunale di Milano sulle misure di protezione che le società di delivery sono tenute ad adottare
Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 18 agosto 2025, si è pronunciato in tema di tutela di salute e sicurezza dei rider. La corte di merito si è soffermata, più precisamente, sulle misure di protezione che le società di delivery sono tenute ad adottare per garantire che il diritto al lavoro dei rider durante i periodi più caldi dell’anno sia bilanciato con quello all’integrità psico-fisica, nonché sulla legittimazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) – ...
