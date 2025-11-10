Con il decreto sicurezza si rafforza il sistema di prevenzione e di controllo per una maggiore tutela dei lavoratori

[1] Appare opportuno precisare che la notifica preliminare è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 99 del D.Lgs. 81/2008, e deve essere trasmessa all'Azienda Unità Sanitaria Locale e all'Ispettorato Territoriale del Lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti; tali soggetti destinatari sono a loro volta tenuti a trasmettere alla Cassa edile territorialmente competente detta notifica.