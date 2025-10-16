Rapporti di lavoro

Tfr, il coefficiente di settembre è 2,060940

La rivalutazione va applicata alle quote accantonate al 31 dicembre 2024

di Nevio Bianchi e Pierpaolo Perrone

A settembre il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2024 è 2,060940. L’articolo 2120 del Codice civile stabilisce che, alla fine di ogni anno, la quota di Tfr accantonata deve essere rivalutata. Per determinare il coefficiente di rivalutazione del Tfr, o delle anticipazioni, si parte dall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati “senza tabacchi lavorati” diffuso ogni mese dall’Istat.

 In particolare, si calcola...

