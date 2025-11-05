Adempimenti previdenziali e assicurativi per lavoratori in trasferta internazionale nel settore terziario
Il quesito in disamina, riguarda gli adempimenti da porre in essere nei confronti di INPS e INAIL, per lavoratori dipendenti che si recano in trasferta in ambito europeo e internazionale, per partecipare a fiere o eventi aziendali, senza che tali trasferte rivestano natura tecnica o operativa. Si analizzano i profili previdenziali e assicurativi dei lavoratori impiegati in tali missioni, appartenenti al settore terziario e assicurati presso l’INAIL, con voci di tariffa 0722 e 0723. Si esaminano, ...