Autotrasporto e nuova lista di controllo, le indicazioni dell'Ispettorato

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni al personale ispettivo sul nuovo modello di lista di controllo presso i locali delle imprese, introdotto dal Decreto del 17 luglio 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 144/2008

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 luglio 2025[1], è stato approvato il "modello di lista per i controlli presso i locali delle imprese in materia di autotrasporto predisposto dall'Ispettorato nazionale del lavoro", in attuazione della disposizione contenuta nell'art. 6, comma 6-ter, del D. Lgs. n. 144/2008, ai sensi della quale "le informazioni relative alle infrazioni di cui al comma 6-bis sono comunicate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo...