Lavoro all’estero in paese extra Ue

Un residente in Italia lavora per un’azienda straniera nel Paese extra UE con il quale non sono vigenti convenzioni con Italia. Non versa né contributi previdenziali né imposte fiscali nel Paese Estero. Potrebbe versare contributi previdenziali in Italia per il tramite di un’Azienda Italiana che lo assume e lo pone in aspettativa non retribuita nel nostro Paese? E’ possibile dare una copertura previdenziale al lavoratore che nel Paese estero non ne matura?
L’ipotesi di assumere il lavoratore e successivamente porlo in aspettativa non retribuita, in assenza dello svolgimento materiale del rapporto di lavoro, non sembra poter generare di per sé obblighi contributivi. La contribuzione previdenziale in Italia, infatti, è strettamente collegata allo svolgimento del lavoro retribuito.
La fattispecie potrebbe essere ricondotta, in linea teorica, all’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 2, del Decreto Legge 317/1987, convertito con Legge 398/1987. Tale...