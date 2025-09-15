Modello 770 e ritenute sui premi sportivi

La domanda I versamenti effettuati con codice tributo 1047 per le ritenute sui premi sportivi debbano essere evidenziati nel quadro ST del mod. 770 e, nel caso, in quale sezione.

Il quesito concerne la necessità di indicare, nel quadro ST del modello 770, i versamenti eseguiti con codice tributo 1047, destinati alle ritenute sui premi e compensi corrisposti nell’ambito di attività sportiva dilettantistica. Si analizzano il quadro normativo e le istruzioni ministeriali, soffermandosi sulla natura del codice tributo 1047, sulla struttura del modello 770 e, in particolare, sulle finalità del quadro ST, per concludere con una risposta operativa, circa la corretta collocazione...