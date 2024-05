Lavoro del minorenne

La domanda Si chiede se possibile ritenere compiuto il percorso scolastico obbligatorio e procedere all’assunzione di minorenne che ha compiuto 16 anni fuoriuscito dalla scuola superiore secondaria a seguito mancato superamento del primo anno di scuola per due volte e in tal caso con quale contratto potrebbe essere inquadrato. Si chiede inoltre se possibile ricorrere al contratto di apprendistato per la qualifica professionale nel caso il soggetto frequentasse un corso formativo professionale nel settore della ristorazione.

Non è compiuto il percorso scolastico come descritto nel quesito. È comunque consentito ricorrere al contratto di apprendistato di primo livello. Anzitutto, ai sensi dell’articolo 43, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015, possono essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino...