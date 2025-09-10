Ricariche domestiche e optional auto senza agevolazione fiscale
L’agenzia delle Entrate conferma la linea restrittiva sul trattamento fiscale dei veicoli a uso promiscuo
La risposta a interpello 237/2025 sulle ricariche elettriche e la 233/2025 del 9 settembre sugli optional, entrambe relative alle auto aziendali concesse ai dipendenti in uso promiscuo, forniscono un’interpretazione di chiusura da parte dell’Agenzia circa il fatto che gli importi corrisposti dal dipendente possano abbattere la base imponibile del fringe benefit.
La risposta 237 è piuttosto emblematica di un trend a cui si sta assistendo sempre di più. Ovvero, posto che dal 1° gennaio 2025, data di...
Correlati
Altri provvedimenti
Altri provvedimenti