Rimborso spese per l’amministratore di Srl residente all’estero

La domanda Un’azienda nostra cliente (Srl) ha due amministratori che sono residenti in Germania ed ai quali elaboriamo un cedolino con compenso tassato al 30% ai fini dell’assolvimento dell’Irpef. I due amministratori quando vengono in Italia presso la sede aziendale (Milano) presentano rimborsi a piè di lista per i viaggi aerei, che sono quindi rimborsati dall’azienda italiana in busta paga. Si chiede se i rimborsi dei biglietti aerei Germania - Milano a/r costituiscano o meno reddito assimilato al lavoro dipendente; il dubbio nasce dal fatto che la sede di lavoro degli amministratori è in Milano e tali spese potrebbero rientrare a parere di scrive nelle spese “tragitto casa-lavoro” e quindi essere imponibili.

I compensi corrisposti ad amministratori non residenti, ai sensi dell’articolo 3 co.1 del TUIR si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti: - dallo Stato, - da soggetti residenti nel territorio dello Stato (ad es. Società italiana, come nella fattispecie di cui al quesito) - o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. A tale proposito la circolare AGE 58/E/2001 ha chiarito che se ad erogare il compenso al non residente è un soggetto nazionale...