Giurisprudenza divisa sul termine per le dimissioni di fatto
Una sentenza del Tribunale di Ravenna torna sui 15 giorni stabiliti dal collegato lavoro: per i giudici non possono essere integrati dalle norme disciplinari dei Ccnl
Il nascente contrasto interpretativo sulla disciplina delle dimissioni di fatto (articolo 26, comma 7-bis, del Dlgs 151/2015, come modificato nel 2024 dal collegato lavoro) si arricchisce di un nuovo capitolo, con una sentenza - Tribunale di Ravenna dell’11 dicembre 2025 – che introduce ulteriori elementi di discussione.
Secondo la pronuncia, il termine di 15 giorni fissato dalla legge per considerare dimissionario il dipendente non può essere integrato dalle norme disciplinari dei contratti collettivi...