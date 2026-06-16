La sezione delle Faq dedicata all’adesione automatica e alla destinazione del Tfr traduce in linguaggio operativo l’articolo 1, commi 201-205, della legge 199/2025, che riscrive l’articolo 8 del Dlgs 252/2005 con i nuovi commi da 7-bis a 7-quinquies e con il comma 9-bis. Ne emerge un sistema in cui, per i nuovi assunti, l’adesione è la regola e la rinuncia l’eccezione.

Perimetro e nozione di «prima assunzione»

Il campo è circoscritto ai dipendenti privati assunti dal 1° luglio 2026, distinguendo i lavoratori di prima assunzione da quelli ...