Con news pubblicata il 26 giugno, Agrifondo – Fondo pensione complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli – ha fornito ai propri iscritti le prime indicazioni sugli effetti della riforma della previdenza complementare e sul percorso di adeguamento che interesserà il fondo, dichiarandosi idoneo, a far data dal 1° luglio 2026, alla raccolta delle adesioni automatiche.

Il quadro di riferimento

Con la pubblicazione della documentazione ufficiale Covip, in attuazione...