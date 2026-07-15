Con decreto del 26 giugno 2026, pubblicato sul sito del ministero delle Imprese e del made in Italy è stato aggiornato il tasso da applicare, a decorrere dal 1° luglio 2026, per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese. Ne dà notizia lo stesso Ministero con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 158 del 10 luglio 2026.

L’adempimento trae origine da quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, del Dlgs 184...