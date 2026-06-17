Il 16 giugno 2026, Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm si sono incontrate, in applicazione di quanto previsto dall’accordo di rinnovo del 22 novembre 2025, al fine di aggiornare i minimi tabellari in relazione all’andamento dell’indice Ipca-Nei (indice dei prezzi al consumo armonizzato al netto degli energetici importati), consuntivato per l’anno 2025.
L’indice rilevato è pari all’1,9%, valore inferiore rispetto alle previsioni percentuali fissate dal Ccnl (pari al 2,46%), pertanto la relativa...